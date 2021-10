Bronnen: geen extra Russisch aardgas zonder Nord Stream 2

Rusland zal weinig moeite doen om Europa van extra aardgas te voorzien zolang er nog geen goedkeuring is van Duitsland en de Europese Unie voor het in gebruik nemen van gaspijplijn Nord Stream 2. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen bij staatsgasbedrijf Gazprom en het Kremlin. De pijplijn loopt tussen Duitsland en Rusland. Extra gas uit Rusland kan de lage gasvoorraden in Europa helpen.

“We kunnen niet te hulp schieten om fouten te compenseren die wij niet gemaakt hebben”, zegt ook een hoge beleidsmaker bij de Russische overheid. Volgens hem komt Rusland alle verplichtingen na en alles dat extra wordt gevraagd zou vrijwillig moeten zijn en gunstig zijn voor beide partijen.

Maandag zei de uitbater van de pijplijn dat deze deels operationeel is maar dat er niet geleverd kan worden omdat er nog geen goedkeuring is. Uit veilingen van gascontracten bleek maandag dat Rusland niet voornemens lijkt meer gas naar Europa te sturen.

De vraag naar gas in Europa is groot. Dat komt onder meer door economisch herstel. Ook staan de Europese gasvoorraden op het laagste niveau sinds lange tijd. Daardoor zijn de prijzen voor gas en stroom de afgelopen tijd fors gestegen. De druk op Rusland om meer gas te leveren is daardoor toegenomen. President Vladimir Poetin gaf eerder nog te kennen welwillend te zijn in het leveren van extra gas.

De aanleg van de Nord Stream 2 heeft jaren geduurd en werd vorige maand voltooid. Door juridisch gesteggel lagen de werkzaamheden lange tijd stil. De Verenigde Staten dreigden eerder met sancties voor ondernemingen die meewerkten aan de aanleg. Bij het project zijn veel bedrijven betrokken, onder meer olie- en gasconcern Shell.

De pijpleiding is meer dan 1200 kilometer lang en loopt via de Oostzee. Met Nord Stream 2 moet de capaciteit voor gasleveranties van Rusland aan Duitsland worden verdubbeld.