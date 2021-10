Chatleverancier CM.com verkoopt meer museum- en theaterkaartjes

Leverancier van chat- en betaaldiensten CM.com is de afgelopen drie maanden blijven groeien, maar minder snel dan eerder dit jaar. De Bredase onderneming verkocht meer tickets voor musea en theaters door de heropening daarvan. De hoeveelheid werk voor het helpen bij coronatest- en vaccinatieafspraken viel zoals al werd verwacht terug, omdat de verspreiding van het virus op veel plekken wereldwijd is teruggedrongen.

De omzetgroei kwam tussen juli en september uit op 51 procent vergeleken met een jaar eerder. De afgelopen periode kwam er ruim 58 miljoen euro binnen. CM.com spreekt van “een normalisering”, nadat een kwartaal eerder de omzet op jaarbasis nog was verdubbeld. Op de afzwakking van de groei werd al gerekend.

De winstverwachting over het hele kalenderjaar blijft staan op 220 miljoen tot 240 miljoen euro. Voor het laatste kwartaal van dit jaar denkt het bedrijf van topman Jeroen van Glabbeek meer te gaan verdienen aan de heropening van de reissector, terwijl de verdiensten aan coronatest- en vaccinatieafspraken verder terug zullen vallen.

CM.com verzorgde afgelopen kwartaal met zijn betaal- en kaartverkoopdiensten in Zandvoort naar eigen zeggen ook de eerste cashloze Formule 1 Grand Prix. Het was ook een van de grote sponsoren en de naamgever van het circuit in de badplaats. Het in 1999 opgerichte CM.com is actief als leverancier van chat-, betaal- en clouddiensten in zo’n twintig landen. Het aantal medewerkers groeide de afgelopen drie maanden met ruim 11 procent tot een personeelsbestand van 723 fulltimebanen.