Facebook betaalt miljoenen om vermeende discriminatie Amerikanen

Facebook heeft een schikking getroffen met de Amerikaanse overheid wegens vermeende discriminatie van werkzoekenden in de Verenigde Staten. Het socialmediabedrijf zou duizenden functies specifiek hebben gereserveerd voor buitenlanders die met een tijdelijk werkvisum in de VS konden werken. Met een boete van 14,3 miljoen dollar, omgerekend zo’n 12,3 miljoen euro, is Facebook nu af van verdere vervolging wegens de kwestie.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie klaagde Facebook in december aan omdat het bedrijf Amerikanen actief zou hebben ontmoedigd te solliciteren voor bepaalde functies. Die banen waren voorbehouden aan buitenlandse kandidaten die via een zogeheten H-1B-werkvisum voor Facebook zouden kunnen werken. De VS verstrekken die visa aan hoogopgeleide werknemers met zeer gespecialiseerde kennis.

De afdeling voor burgerrechten van het ministerie van Justitie noemt de schikking “historisch”. Het zou de hoogste boete ooit zijn die door deze afdeling is opgelegd. Van het bedrag is net geen 4,8 miljoen dollar bedoeld als straf. De overige 9,5 miljoen dollar gaat naar personen die door het personeelsbeleid van Facebook zouden zijn gedupeerd.

“Facebook staat niet boven de wet en moet zich aan alle federale wetten voor burgerrechten houden die discriminatie bij het werven en aannemen van personeel voorkomen”, stelt officier van justitie Kristen Clarke. Facebook vindt daarentegen dat alles volgens de regels verliep. Het bedrijf, dat ook WhatsApp en Instagram bezit, wilde naar eigen zeggen een langdurige juridische strijd voorkomen door te schikken.