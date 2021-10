Beleggers kijken naar winst Tesla na recordproductie

Tesla komt met zijn resultaten over het afgelopen kwartaal. Onlangs werd al bekend dat de maker van elektrische auto’s in de voorbije perioden een recordaantal nieuwe wagens heeft afgeleverd ondanks het wereldwijde chiptekort. Wat dat precies betekent voor de winst moet nu duidelijk worden. Tesla verdient doorgaans ook geld met de verkoop van emissierechten aan andere autobedrijven. Daarmee kunnen die voldoen aan de uitstooteisen van overheden. Omdat alle Tesla’s elektrisch zijn, stoten de voertuigen zelf geen CO2 uit.

Diverse autofabrikanten moesten de afgelopen maanden fabrieken tijdelijk sluiten vanwege de chiptekorten. Tesla kwam deze periode door met minder problemen dan veel andere bedrijven, ook omdat het Amerikaanse bedrijf nog altijd relatief weinig auto’s bouwt in verhouding tot concurrenten als Ford, Volkswagen of General Motors (GM).

Met name met zijn fabriek in Shanghai kon Tesla door blijven produceren. Die fabriek, die vooral voor de Chinese en Europese markten produceert, maakt meer gebruik van Chinese onderdelen dan de Amerikaanse fabrieken van Tesla en daardoor vallen de winstmarges daar hoger uit. Binnenkort gaat ook de nieuwe Gigafactory in de buurt van Berlijn open, waardoor Tesla de productie verder op kan voeren. Of dat ook lukt zonder al te veel problemen in de toeleveringsketen is een vraag die Tesla mogelijk beantwoordt bij zijn kwartaalupdate.