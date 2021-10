Investeringen chipbedrijven doen ASML naar verwachting weer goed

Chipmachinemaker ASML opent woensdag de boeken over het derde kwartaal. Het bedrijf, dat vrijwel een monopoliepositie heeft voor machines voor de nieuwste generaties computerchips, profiteerde de afgelopen periodes al van de sterke vraag naar chips. Veel bedrijven kondigden daardoor aan hun productiemogelijkheden uit te breiden en dat leverde ASML een vol orderboek op. De verwachting is dat ook dit kwartaal weer goede zaken zijn gedaan en het orderboek nog beter gevuld raakte.

Toch is er in de markt onzekerheid over de chipsector. Sommige beleggers vrezen dat de vraag naar chips zijn piek heeft bereikt, stellen analisten van ING. Dat zien de marktkenners van de bank nog niet zo. Zeker vanwege de huidige tekorten rekenen zij erop dat de markt voor chipapparatuur nog tot ver in 2022 sterk blijft en dat de orders bij ASML dus ook blijven binnenstromen.

Ook problemen met de toeleveringsketen verwachten de ING-kenners niet bij ASML. Ze wijzen erop dat de productie van ASML al jaren kleiner is dan de vraag naar de machines die het bedrijf bouwt. Bovendien lukte het ASML in de eerste helft van het jaar om de geplande productie te halen.