Waarde van bestellingen bij Deliveroo groeit fors

Deliveroo blijft ervan profiteren dat mensen vaker eten thuis laten bezorgen dan voor de coronapandemie. Het aantal bestellingen bij de Britse maaltijdbezorger, die ook in Nederland actief is, steeg met bijna twee derde en de waarde van de bestellingen groeide ook fors. Het bedrijf heeft zijn groeiverwachtingen voor het hele jaar naar boven bijgesteld.

“Hoewel we ons bewust zijn van de huidige en mogelijke macro-economische verstoringen en onzekerheden, verwachten we voor de rest van het jaar aanhoudende sterke resultaten”, zegt topman en medeoprichter Will Shu van Deliveroo. De onderneming verwacht nu dat de totale waarde van de bestellingen dit jaar tussen de 60 en 70 procent groeit. Eerder ging het bedrijf nog uit van een stijging van tussen de 50 en 60 procent.

De waarde van de bestellingen bij Deliveroo stegen in het derde kwartaal op jaarbasis met 58 procent tot bijna 1,6 miljard pond (1,9 miljard euro). Deliveroo noemt geen winstcijfer maar mikt voor heel 2021 op een winstmarge van zo’n 7,5 procent van de totale waarde aan bestellingen.