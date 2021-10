Divisie voor beheer oudere IT-systemen drukt groei IBM

Technologieconcern IBM heeft in het derde kwartaal last gehad van een daling van het aantal orders voor zijn onderdeel dat IT-systemen voor andere bedrijven beheert. Die tegenslag deed een stevige omzetstijging bij activiteiten voor cloudsoftware bijna helemaal teniet.

IBM is van plan zijn diensten voor het beheer van relatief oude IT-systemen volgende maand af te splitsen om zich volledig op de cloud te richten. Uit onzekerheid over die verandering wachtten klanten af met het plaatsen van nieuwe opdrachten, verklaart het bedrijf. De divisie waaronder de af te stoten activiteiten vallen, hadden in het afgelopen kwartaal te maken met een omzetdaling van 4,8 procent.

De totale omzet steeg ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar slechts marginaal tot 17,6 miljard dollar. Dat is minder dan analisten in doorsnee hadden verwacht. In het tweede kwartaal wist IBM beleggers nog te verrassen met de sterkste omzetstijging in drie jaar tijd. De winst daalde met een derde tot 1,1 miljard dollar.

“We boeken vooruitgang, maar we moeten nog meer doen”, zei financieel topman Jim Kanavaugh in een interview met persbureau Bloomberg. “In het vierde kwartaal komt er een grote verschuiving naar het nieuwe IBM.”

IBM splitst de activiteiten voor IT-beheer af onder de naam Kyndryl. Eerder dit jaar werd al bekend dat het Amerikaanse concern bij die reorganisatie honderden banen in Nederland schrapt.