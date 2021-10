IBM omlaag op Wall Street om tegenslag in kwartaalcijfers

Technologieconcern IBM was donderdag een grote verliezer bij de opening van de beurzen in New York. Beleggers schrokken van het nieuws van de daling van het aantal orders voor IBM’s onderdeel dat IT-systemen voor andere bedrijven beheert. Die tegenslag deed een stevige omzetstijging bij activiteiten voor cloudsoftware afgelopen kwartaal bijna helemaal teniet. Wall Street verwerkt sowieso weer veel kwartaalcijfers van grote bedrijven. Ook fabrikant van elektrische auto’s Tesla heeft een kijkje in de boeken gegeven.

IBM verloor in de eerste handelsminuten ruim 6 procent. Het bedrijf is van plan zijn diensten voor het beheer van relatief oude IT-systemen volgende maand af te splitsen om zich volledig op de cloud te richten. Uit onzekerheid over die verandering wachtten klanten af met het plaatsen van nieuwe opdrachten, verklaart het bedrijf.

Tesla heeft in het voorbije kwartaal een recordwinst geboekt. Het Amerikaanse concern leverde nog nooit zoveel auto’s af als in de maanden juli, augustus en september, ondanks de wereldwijde chiptekorten. Het nettoresultaat viel mede daardoor bijna vijf keer hoger uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aandeel noteerde kort na de openingsbel 1,1 procent in de plus.

De belangrijkste graadmeters op de Amerikaanse beurzen gingen omlaag. De Dow-Jonesindex noteerde 0,3 procent lager op 35.511 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,2 procent tot 4527 punten. Techbeurs Nasdaq steeg een fractie tot 15.127 punten.

De markt reageerde ook op nieuwe cijfers uit de Amerikaanse uitkeringsaanvragen. Te midden van de vele kwartaalcijfers van bedrijven speelden eerdere zorgen over de hoge inflatie ook weer wat op. Daarnaast wordt het sentiment gedrukt door de zorgen over het Chinese vastgoedconcern Evergrande.

AT&T, het moederbedrijf van onder meer videostreamingdienst HBO Max en betaalzender HBO, ging na cijfers 0,9 procent omlaag. American Airlines (plus 1,5 procent) zag zijn verliezen op zijn beurt wat lager uitvallen dan alom verwacht. Maar de luchtvaartmaatschappij waarschuwde ook voor oplopende kosten. Beleggers verwerkten verder onder meer de kwartaalberichten van casinobedrijf Las Vegas Sands (min 2 procent), verfconcern PPG (min 0,7 procent) en spoorwegbedrijf CSX (plus 3,3 procent)

De euro was 1,1644 dollar waard, evenveel als een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 82,77 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 84,94 dollar per vat.