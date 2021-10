Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl komt met update over strategie

Maaltijdbezorgbedrijf Just Eat Takeaway geeft donderdag tijdens een beleggersdag een update over zijn strategie. De afgelopen tijd groeide het bedrijf hard. Eerst was er de overname van het Britse Just Eat door het Nederlandse Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl. Later nam het fusiebedrijf ook het Amerikaanse GrubHub over.

Bovendien profiteerde Just Eat Takeaway net als andere bezorgbedrijven sterk van de coronacrisis. Toen in veel landen restaurants gesloten moesten blijven voor klanten, konden zij nog wel maaltijden thuisbezorgen. Veel consumenten maakten daar gebruik van. Tegelijkertijd leverde die periode ook hoofdbrekens op. Verschillende Amerikaanse steden en staten legden bezorgbedrijven een maximumpercentage op dat ze in rekening mochten brengen bij restaurants om die te beschermen tijdens de coronacrisis. Ook nu corona op zijn retour is hebben steden als New York en San Francisco besloten dat maximum te handhaven.

Door de overnames en investeringen die het daarna deed om de winstgevendheid van bepaalde onderdelen te verbeteren is de financiƫle positie van Just Eat Takeaway verder verslechterd. Desondanks gaf het bedrijf bij de halfjaarcijfers in augustus al aan te verwachten dat het dieptepunt qua verliezen achter de rug was en dat het nog genoeg groeimogelijkheden zag.

Tijdens de beleggersdag gaat Just Eat Takeaway verder in op die groeikansen, waarbij het onder meer ook de bezorging van boodschappen gaat bespreken.