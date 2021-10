Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl noemt 2021 piekjaar in verliezen

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway verwacht dat zijn verliezen na dit jaar verminderen. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl bestempelt 2021 als het “piekjaar van verliezen”. In een update aan beleggers over de strategie zei topman Jitse Groen verder te willen inzetten op voor het bedrijf belangrijke markten, waaronder de Amerikaanse.

Door overnames van het Britse Just Eat en het Amerikaanse Grubhub kwam het verlies over de eerste helft van dit jaar uit op 486 miljoen euro, maakte het concern in augustus bekend. De omzet van de van oorsprong Nederlandse onderneming steeg in dezelfde periode wel hard, met twee derde tot 1,7 miljard euro. Bovendien kan het bedrijf steeds meer profiteren van schaalgrootte door de overnames, waardoor de kosten omlaag zullen gaan.

In de Verenigde Staten heeft Just Eat Takeaway het met zijn merk Grubhub nog lastig. Verschillende Amerikaanse steden en staten legden bezorgbedrijven een maximumpercentage op dat ze in rekening mochten brengen bij restaurants om die te beschermen tijdens de coronacrisis. Ook is de concurrentie van Uber Eats en DoorDash daar hevig.

Tijdens de beleggersdag donderdag gaat Just Eat Takeaway verder in op de groeikansen, waarbij het onder meer ook de bezorging van boodschappen gaat bespreken.