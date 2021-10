Randstad op kop, Just Eat Takeaway onderaan in lagere AEX

De Amsterdamse AEX-index is donderdag met een klein verlies begonnen aan een drukke cijferdag. De resultaten van uitzender Randstad, die zijn topman ziet vertrekken, vielen in de smaak bij beleggers. De kwartaalcijfers van levensmiddelenconcern Unilever, die zijn prijzen verhoogde, werden ook goed ontvangen. Een update van de strategie van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway kon beleggers echter niet bekoren.

Randstad (plus 3,8 procent) ging op kop in de AEX. De uitzender doet goede zaken door het herstel van de economie. De omzet liep op tot het hoogste niveau ooit en de winst verdubbelde bijna ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar. Het bedrijf kondigde ook aan dat topman Jacques van den Broek volgend jaar opstapt. Zijn opvolger wordt Sander van ’t Noordende, die jarenlang werkte voor organisatieadviesbureau Accenture.

Just Eat Takeaway (min 1,8 procent) behoorde tot de grootste dalers bij de hoofdbedrijven op het Damrak. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl bestempelde 2021 als het “piekjaar van verliezen”. Na dit jaar zullen de verliezen verminderen en de marges verbeteren, verklaarde het bedrijf tijdens een beleggersdag.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de min op 804,77 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 1063,34 punten. Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,3 procent.

Unilever won 0,4 procent. Het was- en levensmiddelenconcern zag de verkopen afgelopen kwartaal dalen door de impact van de coronapandemie in Zuidoost-Aziƫ en de lockdownmaatregelen in die regio. De totale omzet nam wel toe. Dat komt vooral doordat Unilever de prijzen heeft verhoogd vanwege dure grondstoffen. Ook heeft het bedrijf de operationele afsplitsing van de theetak afgerond. Unilever richt zich nu op een beursgang, verkoop of partnerschap van dit onderdeel.

RELX klom 0,6 procent. De informatieleverancier zag de omzet bij alle vier divisies oplopen in de eerste negen maanden van het jaar. In de MidKap zakte Intertrust 4 procent. Topman Shankar Iyer sprak van een teleurstellende omzet in Nederland en Luxemburg vanwege een hoger personeelsverloop door de aanhoudende transformatie van het trustkantoor. De trustsector ligt onder vuur van de toezichthouders vanwege witwassen en belastingontwijking.

De euro was 1,1641 dollar waard, tegen 1,1644 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 82,98 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 85,16 dollar per vat.