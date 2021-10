Unilever gaat bij cijferupdate in op stijgende grondstofprijzen

Was- en levensmiddelenconcern Unilever publiceert donderdag zijn resultaten over het derde kwartaal. Daarbij zal de aandacht onder meer uitgaan naar de impact van de stijging van de grondstofprijzen op het bedrijf en de wereldwijde logistieke problemen. Die kunnen de winstgevendheid van Unilever onder druk zetten.

Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor sojabonen en palmolie, maar ook voor verpakkingen. Het bedrijf gaf bij de cijferupdate over het tweede kwartaal nog aan dat de winstmarge daardoor dit jaar waarschijnlijk gelijk zal zijn aan die van 2020. Eerder werd nog op een lichte stijging gerekend. Analisten rekenen er in doorsnee op dat de omzet van het bedrijf in het derde kwartaal met 3 procent is gestegen tot 13,3 miljard euro.

Er zal ook aandacht zijn voor de theetak van Unilever. Het concern kijkt al sinds midden vorig jaar naar de toekomst van de divisie, met merken als Lipton en Pukka. Naar verluidt heeft het bedrijf het afgelopen kwartaal contact opgenomen met potentiĆ«le kopers voor het onderdeel, dat zo’n 4 miljard euro zou moeten opleveren.

Het is overigens nog niet zeker of Unilever de theetak daadwerkelijk gaat verkopen. Het bedrijf zei eerder ook een beursgang van het onderdeel te overwegen.