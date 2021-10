Schuldenlast eurolanden neemt af door economische groei

Staatsschulden drukten in het tweede kwartaal minder hard op eurolanden dan in de voorgaande drie maanden. Eurolanden leenden nog wel gretig bij om coronasteunpakketten te bekostigen, maar afgezet tegen de omvang van de economie was de schuldenlast kleiner. Door versoepelingen van coronamaatregelen groeide de economie harder dan de schuldenberg, meldt Europees statistiekbureau Eurostat.

Het totaal aan schulden stond in het tweede kwartaal gelijk aan 98 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in de eurozone. Dat was een kwartaal eerder nog 100 procent. In de hele Europese Unie namen de schulden ook af.

Eurostat meldt voor Nederland een schuld van 54,2 procent van het bbp. Dat is in lijn met de Europese trend een kleine vermindering, vergeleken met de situatie in maart.

De Europese begrotingsregels schrijven voor dat de staatsschuld niet boven de 60 procent van het bbp mag komen. Vanwege de coronacrisis zijn die regels voorlopig opgeschort.