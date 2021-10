Snap sleept socialemediabedrijven omlaag op Wall Street

Snap is vrijdag na het openen van de beurzen in New York hard onderuitgegaan. Het moederbedrijf van de app Snapchat waarschuwde voor verlies aan reclame-inkomsten door aanpassingen die Apple heeft doorgevoerd. Ook andere socialmediabedrijven verloren hierdoor aan beurswaarde, wat techgraadmeter Nasdaq een openingsverlies van 0,6 procent opleverde.

Snap, dat met een teleurstellend kwartaalbericht kwam, verloor 23 procent aan beurswaarde. Adverteerders gaven minder uit voor gerichte reclames op het platform. Door aanpassingen aan het besturingssysteem iOS van Apple moeten gebruikers tegenwoordig toestemming geven voordat apps hun internetgedrag mogen volgen voor gericht adverteren. Steeds meer mensen weigeren dat.

Facebook en Twitter daalden in de eerste handelsminuten tot 4,4 procent. Ook deze bedrijven leunen voor hun inkomsten zwaar op gebruikersdata waarmee ze adverteerders van dienst kunnen zijn.

De Nasdaq stond na enige minuten handelen op 15.125 punten. De bredere S&P 500 won juist 0,1 procent tot 4554 punten en de Dow-Jonesindex klom 0,4 procent tot 35.744 punten.

Beleggers verwerkten opnieuw een grote hoeveelheid bedrijfsresultaten. Chipmaker Intel daalde bijna 11 procent. Het concern moet fors investeren om zijn halfgeleiders nog aantrekkelijk te houden voor klanten die eigen chips maken. Dat zal de winstmarges raken.

Creditcardmaatschappij American Expres profiteerde van een recordbedrag aan aankopen via zijn betaalkaarten en steeg 4,8 procent. Oliedienstverlener Schlumberger steeg 0,2 procent na het openen van de boeken.

Beleggers schrokken ook van een omzetwaarschuwing van Beyond Meat. Uit voorlopige cijfers blijkt dat de omzet miljoenen dollars lager uitvalt dan gedacht. De producent van vleesvervangers kampte met een onverwachte daling van de bestellingen door winkeliers. Daarnaast had een fabriek in de VS last van een gebrek aan schoon drinkwater voor de productie van vegetarische hamburgers.

Beleggers verwerkten verder nieuws over China Evergrande Group in China. Het noodlijdende vastgoedconcern heeft op de valreep wanbetaling voorkomen door net op tijd de rente op een van zijn leningen te betalen