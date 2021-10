Oliestaat Saudi-Arabië wil in 2060 klimaatneutraal zijn

Saudi-Arabië is in 2060 CO2-neutraal. De grootste olie-exporteur ter wereld deed de toezegging tijdens de opening van een klimaatconferentie in hoofdstad Riyadh. Om dat te bereiken wil het land onder meer hernieuwbare energie gaan opwekken en bomen planten.

De doelstelling geldt nadrukkelijk alleen voor uitstoot van broeikasgassen binnen de eigen landsgrenzen. De uitstoot die het gebruik van Saudische olie in andere landen met zich meebrengt hoeft het land volgens regels van de Verenigde Naties niet mee te tellen. Daarom hoeft Saudi-Arabië, dat voor zijn inkomsten sterk afhankelijk is van de inkomsten van olie, de productie van de fossiele brandstof niet terug te brengen. Een project om de olieproductie verder op te voeren kan daarom gewoon doorgaan ondanks de klimaatplannen.

Saudi-Arabië stelt dat de wereld nog tientallen jaren olie nodig zal hebben. Het doel om in 2060 CO2-neutraal te zijn is volgens kenners dan ook vooral een geste aan de Westerse wereld. Die verwacht dat Saudi-Arabië bij onderhandelingen over klimaatakkoorden zal blijven proberen zaken als de afbouw van investeringen in fossiele brandstoffen te frustreren.

Toch is er ook bij olieproducerende landen al een tijdje een kentering zichtbaar. De Verenigde Arabische Emiraten kondigden eerder deze maand aan de CO2-uitstoot per 2050 te willen neutraliseren. Rusland maakte net als Saudi-Arabië bekend dat in 2060 te willen doen.