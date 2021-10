Prijs Brentolie stijgt tot boven 86 dollar per vat

De prijs van een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit onder meer het Midden-Oosten en de Noordzee, is maandag gestegen tot boven de 86 dollar. Ook Amerikaanse olie werd weer duurder, waarmee de olieprijzen hun opmars van de afgelopen tijd verder doorzetten. De prijzen liggen op de hoogste niveaus in jaren.

De prijzen kregen steun van opmerkingen door Saudi-ArabiĆ« dat de olie-alliantie OPEC+ door zal gaan met de voorzichtige aanpak bij het geleidelijk verhogen van de productie. Volgens de Saudische olieminister zijn er namelijk nog steeds risico’s voor de oliemarkt door de coronapandemie. Hij denkt dat de vraag naar olie dit jaar sterker kan worden als de winter in het noordelijk halfrond kouder wordt dan normaal.

In de afgelopen twaalf maanden zijn de olieprijzen meer dan verdubbeld door de sterke vraag vanwege het economische herstel in de wereld uit de coronacrisis. Daar staat een krap aanbod op de oliemarkt tegenover. De OPEC+, de alliantie van oliekartel OPEC met bondgenoten als Rusland, is de dagelijkse productie elke maand met 400.000 vaten aan het verhogen, maar dat is onvoldoende om aan de grote vraag te voldoen. De olievraag wordt verder aangejaagd door het gebrek aan gas en steenkool in Europa en Aziƫ. Daardoor stappen energiebedrijven over op olie om de productie gaande te houden.

Aan de pomp worden de oplopende olieprijzen duidelijk gevoeld. De Nederlandse adviesprijs voor benzine gaat inmiddels naar bijna 2,10 euro per liter.