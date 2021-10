Franse auto-industrie vreest voor kwart banen in sector

Door de overgang naar elektrisch rijden dreigt Frankrijk tot een kwart van de banen in de auto-industrie te verliezen. Het gaat om 100.000 van de 400.000 banen bij bedrijven als Peugeot, Renault en Citroën, maar ook tientallen toeleveranciers, stelt een belangenvereniging voor de Franse autosector. Volgens Luc Chatel van La Plateforme Automobile is Frankrijk niet concurrerend en moet de overheid bedrijven helpen de overstap te maken.

Chatel deed zijn uitspraken tijdens een conferentie van de autobranche. Daar rekende hij voor dat het veel goedkoper is om een auto in Spanje of Oost-Europa in elkaar te laten zetten dan in Frankrijk. Renault-topman Luca de Meo onderschrijft die analyse. De arbeidskosten in Frankrijk liggen 30 procent boven het gemiddelde in de Europese Unie en productiekosten liggen daardoor een vijfde hoger dan het Europees gemiddelde, stelt de Italiaan. Renault wil daarom in de komende jaren stoppen met de productie van auto’s in een fabriek net buiten Parijs.

Volgens Chatel is er rond de 17 miljard euro nodig in de komende vijf jaar om de Franse auto-industrie te helpen. De Franse president Emmanuel Macron is er veel aan gelegen om te laten zien dat hij de teruggang van de Franse industrie probeert te keren. Eerder deze maand trok hij al 30 miljard euro uit voor een plan dat ook het doel van de productie van 2 miljoen elektrische en hybride auto’s in Frankrijk omvatte.