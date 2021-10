Hernieuwbare energie voor het eerst belangrijkste energiebron EU

Hernieuwbare energie heeft voor het eerst fossiele brandstoffen ingehaald als primaire energiebron in de Europese Unie. In een nieuw rapport van de Europese Commissie staat dat hernieuwbare energie, zoals wind- en zonnenergie, maar ook biomassa en waterkrachtcentrales, vorig jaar goed was voor 38 procent van de opgewekte elektriciteit in de EU. Fossiele brandstoffen waren goed voor 37 procent.

Het rapport komt naar buiten op het moment dat de lidstaten van de EU alles op alles zetten om kwetsbare burgers en bedrijven te beschermen tegen de snel stijgende energieprijzen. Tijdens een vergadering in Luxemburg op dinsdag kon eerder geen akkoord worden bereikt over langetermijnmaatregelen om de stijgende elektriciteits- en gasprijzen aan te pakken, ondanks de roep van landen als Spanje, Griekenland en Frankrijk om ingrijpen door bijvoorbeeld het gezamenlijk inkopen en opslaan van gas.

De Europese Commissie verklaarde dat de stijging van de energieprijzen tijdelijk is. Nederland steunt het dagelijks EU-bestuur in de aanpak om vooralsnog alleen maatregelen op nationaal niveau toe te staan om de pijn van hoge energienota’s te verzachten.

Bij de aankondiging van het verslag zei de Europese Commissie dat de vooruitgang op een aantal klimaatontwikkelingen bemoedigend is, maar dat er nog grotere inspanningen nodig zijn om de doelstelling voor 2030 te halen. Dan gaat het vooral om maatregelen om de vermindering van de uitstoot met ten minste 55 procent te halen en het bereiken van klimaatneutraliteit tegen 2050.

In het rapport wordt ook melding gemaakt van een daling van de subsidies voor fossiele brandstoffen. Daartegenover staat een stijging van de steun voor hernieuwbare energie. Ook wordt vastgesteld dat de broeikasgasemissies van de 27 EU-lidstaten in 2020 met bijna 10 procent zijn gedaald ten opzichte van 2019. Dat weerspiegelt het effect van de coronapandemie.

De totale uitstoot daalde in 2020 met 31 procent ten opzichte van 1990, waarbij de Europese Commissie verklaarde dat volgend jaar verder onderzoek zal worden gedaan naar de langetermijntrends na de pandemie. Ondanks de vooruitgang ligt het energieverbruik nog steeds boven de doelstellingen voor 2020 en 2030.

Vorig jaar daalde het energieverbruik met 1,9 procent en het eindenergieverbruik met 0,6 procent. Volgens de Commissie zijn verdere inspanningen op lidstaat- en EU-niveau nodig om het energieverbruik verder terug te dringen.