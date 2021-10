Democraten onthullen belastingplan voor financiering Biden-agenda

Vooraanstaande Democratische senatoren hebben dinsdag (lokale tijd) belastingwetgeving gepresenteerd die moet bijdragen aan de financiering van het sociale beleid en klimaatbeleid van president Joe Biden. Het plan, dat uit twee delen bestaat, werd gepresenteerd door de senatoren Elizabeth Warren, Ron Wyden en Angus King.

Het eerste deel van het plan is een ​​minimumbelasting van 15 procent voor Amerikaanse bedrijven die over een periode van drie jaar meer dan 1 miljard dollar (862 miljoen euro) aan jaarlijkse winst boeken. De vennootschapsbelasting zou van toepassing zijn op ongeveer 200 bedrijven, schatten de drie senatoren. Het tarief van 15 procent sluit aan bij de afspraken die op 10 oktober door 136 landen zijn overeengekomen om te voorkomen dat bedrijven weinig of geen belasting betalen.

Het tweede deel van het plan is een “miljardairsbelasting” voor individuen met een vermogen van meer dan 1 miljard dollar (862 miljoen euro) en een jaarinkomen van drie opeenvolgende jaren van 100 miljoen dollar (ongeveer 86 miljoen euro). Details zoals de hoogte van de heffing beloofde senator Wyden “in een later stadium” bekend te maken.

Het belastingplan past in een breder streven van de Democraten om belastingontwijking door bedrijven en de rijken aan banden te leggen, zei senator Warren.

Het Witte Huis gaf blijk van steun voor de wetgeving en zei dat Biden zou vechten om het op te nemen in zijn ‘Build Back Better’ -wetsvoorstel, dat over de komende tien jaar ruim 1 biljoen dollar (862 miljard euro) moet vrijmaken voor aan infrastructuur gerelateerde programma’s. De drie wetgevers voorspelden ook brede steun van de vijftig leden tellende Democratische fractie in de Senaat, onder wie de conservatieve Democratische senatoren Joe Manchin en Kirstin Sinema.

Daarmee is niet gezegd dat het plan kan rekenen op steun van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden. Vooral het progressievere deel van die fractie is immers voorstander van rechtlijnige verhogingen van de belastingtarieven voor de meeste bedrijven en alle rijke individuen. Republikeinen in zowel de Senaat als het Huis worden verwacht sowieso tegen de voorstellen te stemmen.