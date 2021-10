IKEA geeft transgender personeel verlof voor geslachtsverandering

Woonwarenhuis IKEA Nederland geeft voortaan betaald verlof aan transgender medewerkers die van geslacht willen veranderen. Daarover heeft de keten afspraken gemaakt met vakbond FNV. Alle medewerkers van IKEA krijgen ook een loonsverhoging van 40 eurocent per uur.

Personen die van geslacht willen veranderen kunnen gedurende een periode van tien jaar in totaal 24 weken verlof opnemen voor medische en niet-medische behandelingen, laat FNV weten. Ze krijgen dan doorbetaald en hoeven zich niet ziek te melden of bijzonder verlof op te nemen.

Volgens FNV-bestuurder Daniëlle Wiek vroeg een deel van de IKEA-medewerkers om het verlof voor geslachtsverandering. In Nederland zijn veel cao’s nog gericht op de traditionele man-vrouwverhouding, zegt ze. Volgens Wiek leeft het genderinclusieve onderwerp bij de vakbondsachterban en wil de bond in de toekomst ook andere cao’s inclusiever laten worden. “We worden er ons steeds meer van bewust dat de man-vrouwrelatie bij lange na niet volledig is. Het is jammer dat we op deze manier nog heel veel mensen uitsluiten”, zegt de vakbondsvrouw.

Medewerkers krijgen ook de mogelijkheid hun contract uit te breiden en meer uren te werken. Dat moet de werkdruk bij de meubelketen verlichten. De nieuwe cao waarover overeenstemming is bereikt, loopt van 1 oktober dit jaar tot en met 31 augustus volgend jaar. Leden van FNV kunnen nog stemmen over het onderhandelingsresultaat.

Bij IKEA in Nederland werken volgens FNV zo’n 6000 mensen in de warenhuizen en bij de klantenservice.