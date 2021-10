Chiptekort kost Signify 100 miljoen euro aan omzet

Het wereldwijde chiptekort heeft verlichtingsbedrijf Signify 100 miljoen euro aan omzet gekost in het derde kwartaal. Die chips heeft de voormalige lampendivisie van Philips nodig voor slimme lampen zoals de Philips Hue, die klanten van kleur kunnen laten veranderen via hun smartphone. Signify had ook last van verstoringen in de toeleveringsketen en van regionale lockdowns vanwege coronabesmettingen.

Door een tekort aan containers in de scheepvaart en opstoppingen in havens is het voor bedrijven moeilijker en duurder om hun producten te verschepen en onderdelen in hun fabrieken te krijgen. Signify verwacht dat die problemen in ieder geval de komende maanden nog zullen aanhouden, net als het chiptekort.

Toch houdt het bedrijf vast aan zijn eerdere voorspelling van een groei van de verkoop van 3 tot 6 procent voor heel 2021, al acht Signify het nu waarschijnlijker dat het aan de onderkant van die schatting uitkomt. “We hebben plannen om achterstallige bestellingen te leveren en de hinder voor onze klanten tot een minimum te beperken”, zegt topman Eric Rondolat in een toelichting op de cijfers.

De omzet van Signify daalde in het derde kwartaal met 5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, naar ruim 1,6 miljard euro. De winst steeg wel met 5 procent naar 94 miljoen euro. Dat komt onder meer doordat het bedrijf minder belastingen hoefde te betalen.