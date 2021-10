UWV dit weekend open voor definitieve berekening NOW

Het UWV blijft dit weekend open om bereikbaar te zijn voor de 24.000 werkgevers die nog een vaststelling moeten aanvragen voor de eerste periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dat kan tot en met zondag 31 oktober. Zo’n vaststelling is nodig om het precieze bedrag van de subsidie vast te stellen waarop bedrijven recht hebben.

Als ondernemers de deadline niet halen, zet uitvoerder UWV de subsidie voor de betreffende periode op nul, waardoor bedrijven hun voorschotten moeten terugbetalen. Volgens UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps is het de eigen verantwoordelijkheid van de werkgevers om die aanvraag in te dienen. “Maar we willen voorkomen dat zij straks voor een onaangename verrassing komen te staan, dus we doen er alles aan om ze daar op te wijzen en te helpen bij het indienen van de vaststellingsaanvraag.”

In de eerste periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), van maart tot en met mei 2020, ontvingen 139.500 werkgevers een ondersteuning in de loonkosten van het UWV. Dat bedrag was een voorschot, dat gebaseerd is op de loonkosten van de maand januari 2020 en op het geschatte omzetverlies. Bij de definitieve berekening wordt bepaald op welke tegemoetkoming werkgevers uiteindelijk recht hebben. Dat kan leiden tot een nabetaling of een terugvordering.

Ruim 80 procent van de werkgevers heeft de definitieve berekening aangevraagd, maar ruim 17 procent nog niet. Zo’n 6000 werkgevers hebben aangegeven dat ze extra tijd nodig hebben voor het overhandigen van een accountantsverklaring of een verklaring van een andere externe deskundige (een derdenverklaring). Hiervoor krijgen ze veertien weken langer de tijd.

Het UWV opent zaterdag en zondag het Klant Contact Centrum (KCC) van 10.00 tot 17.00 uur.