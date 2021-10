EU en VS naar verluidt dicht bij oplossing staalconflict

De Europese Unie en de Verenigde Staten zijn dicht bij een akkoord om hun slepende geschil over Amerikaanse staal- en aluminiumheffingen op te lossen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Er zou mogelijk dit weekend al een overeenkomst worden bereikt. Wat daar dan precies in staat, is nog niet duidelijk.

Het conflict stamt uit de periode dat president Donald Trump nog aan de macht was in de VS. Hij voerde in het voorjaar van 2018 importheffingen in van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium uit vrijwel alle landen ter wereld. Daarop stelde Brussel tegenheffingen in, op onder meer motorfietsen van Harley-Davidson en spijkerbroeken van Levi Strauss. Maar in mei schortte de EU een beoogde verhoging van de strafheffingen op tot begin december. Als er niet tijdig een oplossing komt, gaat die verhoging alsnog door.

Eerder waarschuwde verantwoordelijk Eurocommissaris Valdis al dat er uiterlijk begin november een overeenkomst nodig is. Anders zou het niet meer lukken om alle interne besluitvormingsprocessen in de EU nog te doorlopen voor de gestelde deadline.

De Europese Commissie heeft Trumps importtarieven altijd sterk veroordeeld. Maar het bleek juridisch maar ook politiek niet gemakkelijk voor diens opvolger Joe Biden om van de strafheffingen van zijn voorganger af te komen. Die werden ingevoerd onder het mom van de nationale veiligheid. Goedkope importen zouden de Amerikaanse industrie de nek omdraaien.

De VS willen de invoer van Europees staal en aluminium het liefst nog steeds beperken, kwam onlangs naar voren uit een voorstel in de onderhandelingen. De Amerikanen opperden om invoerheffingen aan quota te koppelen. Een bepaalde hoeveelheid staal en aluminium mag dan tegen een gunstig tarief de grens over, maar alles daarboven krijgt te maken met hogere importkosten bij de douane.