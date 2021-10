Moldavië bereikt akkoord over levering van Russisch gas

Moldavië heeft op de valreep een akkoord bereikt met het Russische staatsgasbedrijf Gazprom over de levering van gas aan de voormalige Sovjetrepubliek. Daarmee lijkt de vrees voor gastekorten in de winter geweken voor het Zuidoost-Europese land.

De Moldavische regering had wegens een dreigend tekort aan gas al de noodtoestand uitgeroepen. Bedrijven in het land moesten hun productie terugbrengen om gas te besparen voor huishoudens.

Het vorige contract tussen Moldavië en Gazprom liep eigenlijk eind september af, maar was op het laatste moment met een maand verlengd. Recent kwam het tot een openlijk conflict, waarbij Moldavië klaagde over een te hoge gasprijs. De Russen zouden hun tarieven hebben willen verdrievoudigen. Ook zou Rusland hebben geëist dat Moldavië, een van de armste landen van Europa, eerst voor honderden miljoenen dollars aan schulden zou aflossen.

De nieuwe overeenkomst met Gazprom gaat op 1 november in en heeft een looptijd van vijf jaar. Welke prijzen precies zijn afgesproken, is niet naar buiten gebracht. Volgens Gazprom is er sprake van “voordelige voorwaarden voor beide partijen”.

In heel Europa zijn de gasprijzen de laatste tijd flink opgelopen. Volgens de Russen ging het daarom puur om commerciële onderhandelingen. Maar in Moldavië, dat van oudsher erg afhankelijk is van Russisch gas en waar vorig jaar een pro-Europese president aan de macht is gekomen, werd de situatie ook als een soort wraakactie van Rusland beschouwd.