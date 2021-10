Na staalruzie wijzen VS en EU andere landen op schoner metaal

Nu de staalruzie tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie is bijgelegd, willen de twee mogendheden de rest van de wereld aansporen om schoner staal te produceren. Tijdens de top van de G20 in Rome legden de EU en de VS hun conflict over importheffingen op staal en aluminium bij, waarmee volgens de Amerikaanse president Joe Biden “een nieuw tijdperk” aanbreekt van internationale samenwerking. Daarin willen ze onder andere barrières opwerpen voor staal van fabrikanten die niets doen tegen hun CO2-uitstoot.

Onder de voormalige Amerikaanse president Donald Trump voerden de VS importheffingen op staal en aluminium in van respectievelijk 25 en 10 procent. Die tarieven golden ook voor Europees staal, waarop Brussel als tegenmaatregel heffingen invoerde op Amerikaanse producten.

Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, kondigde zondag samen met Biden de overeenkomst aan die het handelsconflict beëindigt. De heffingen van Trump blijven nog deels intact, maar gelden niet meer voor een bepaalde hoeveelheid staal en aluminium die EU-landen naar de VS exporteren. De EU hanteerde importheffingen op Amerikaanse goederen als spijkerbroeken en motorfietsen. Die worden twee jaar opgeschort om in de tussentijd tot een mondiaal akkoord te komen dat een eind moet maken aan de Amerikaanse heffingen.

In diezelfde periode willen de EU en de VS ook iets doen aan staal en aluminium dat tegen dumpprijzen op hun markten terechtkomt. Met name China wordt er vaak van beticht de eigen staalindustrie met staatssteun een handje te helpen in de concurrentieslag met andere landen. Dat goedkope staal komt bovendien vaak uit erg vervuilende fabrieken. Dankzij het trans-Atlantische akkoord kan dat probleem beter worden aangepakt, zo is de hoop van Biden.

De nieuwe deal tussen de VS en de EU bevat afspraken die moeten voorkomen dat staal uit China via Europese landen alsnog de Amerikaanse markt bereikt zonder betaling van importheffingen, melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Ook is afgesproken om schonere productiemethoden voor staal en aluminium sterker te stimuleren.