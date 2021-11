NS en bonden bereiken akkoord over service op stations

De Nederlandse Spoorwegen hebben met de vakbonden overeenstemming bereikt over de plannen rond de servicebalies op stations. Volgens FNV en VVMC leidt hun deal ertoe dat de NS deze dienstverlening minder inkrimpt dan eerder voorgenomen. Eerder legden honderden servicemedewerkers nog een dag het werk neer uit onvrede over de manier waarop de NS de herinrichting van de service op de stations invulde.

FNV-bestuurder Roos Rahimi zegt dat de afspraken met de NS ervoor zorgen dat er ongeveer honderd banen behouden blijven. Daarvoor zal de spoorvervoerder volgens haar dan wel nieuwe mensen moeten aannemen, want er zijn eerder servicemensen van NS vertrokken via een vrijwillige vertrekregeling. Daarnaast is volgens Rahimi afgesproken dat de NS geen krimpplannen gaat doorvoeren voor de perronleiders en coördinatoren van de servicemedewerkers.

Binnenkort praten FNV en VVMC de leden bij over het bereikte onderhandelingsresultaat. Daarna kunnen die nog voor of tegen stemmen.

Bij de stakingsdag in september legden ook conducteurs van de internationale trein het werk neer. Daardoor reden de internationale treinen naar Brussel toen niet zoals gebruikelijk. Deze medewerkers staakten toen voor betere arbeidsvoorwaarden. Volgens Rahimi zijn de bonden en de NS er wat betreft die kwestie nog niet uit. Ze geeft aan dat de gesprekken hierover met het bedrijf nog lopen.