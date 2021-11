Rijksambtenaren krijgen 750 euro voor inrichten thuiswerkplek

De 120.000 rijksambtenaren krijgen eens per vijf jaar 750 euro om een thuiswerkplek in te richten en te stofferen. Dat zijn de vakbonden met de overheid overeengekomen in een nieuwe cao. De ambtenaren krijgen een loonsverhoging van 2 procent. De vakbonden noemen dat karig, maar zijn blij met de goede afspraken over thuiswerken.

Zo krijgen de ambtenaren een thuiswerkvergoeding over dit jaar van 430 euro. Volgend jaar wordt dat verhoogd naar een vergoeding van 2 euro per dag. Ook krijgen de ambtenaren een eenmalige uitkering van 300 euro in december 2021.

De nieuwe cao loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022. De loonsverhoging gaat met terugwerkende kracht in op 1 juli. “Er is lang onderhandeld en het resultaat is mager”, zegt CNV-onderhandelaar Bart Schnoor. “De frustratie bij de rijksambtenaren over de houding van de werkgever is tijdens het traject behoorlijk gegroeid.” Volgens FNV gaf 70 procent van de leden van de vakbond die voor het eindbod hebben gestemd aan dat ze meer van hun werkgever hadden verwacht.

De nieuwe cao geldt ook voor de schoonmakers die in dienst zijn bij de overheid. Dat betekent voor hen een loonsverhoging.