Nieuwe records op Wall Street, Pfizer bij winnaars

Het aandeel van farmaceut Pfizer was een van de opvallende winnaars op Wall Street dinsdag. De onderneming verwacht dit jaar meer omzet te genereren met zijn coronavaccin. Ook de resultaten over het afgelopen kwartaal waren beter dan voorzien. Beleggers zetten het aandeel 4,2 procent hoger. Het aandeel van partner BioNTech, met wie Pfizer dat vaccin ontwikkelde, steeg 5,5 procent.

De belangrijkste graadmeters in New York eindigden de sessie op winst. De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op een nieuw record van 36.052,63 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging ook 0,4 procent omhoog, naar 4630,65 punten wat eveneens een nieuw record was. Techbeurs Nasdaq steeg 0,3 procent tot 15.649,60 punten.

Beleggers zijn in afwachting van de uitkomsten van de tweedaagse vergadering van beleidsmakers van de Federal Reserve die dinsdag begon. De verwachting is dat de Amerikaanse koepel van centrale banken komt met een aankondiging van het afbouwen van de opkoopregeling waarmee de Fed de Amerikaanse economie steunde tijdens de coronacrisis. Als die regeling een einde krijgt, betekent dit dat er minder geld beschikbaar komt op de aandelenmarkten.

Tesla verloor 3 procent. Topman Elon Musk van de autoproducent liet op Twitter weten dat autoverhuurbedrijf Hertz geen contract heeft getekend voor de aankoop van 100.000 auto’s van Tesla. Hertz liet op zijn beurt weten dat er al veel vraag is naar de huur-Tesla’s en dat het bedrijf de eerste bestellingen al heeft ontvangen. Op de tweet van Musk ging het bedrijf niet in. Hertz won ruim 10 procent.

Branchegenoot Avis Budget beleefde een koerssprong van meer dan 108 procent. Het autoverhuurbedrijf maakte de voorbije maanden veel meer winst dan waar rekening mee was gehouden. Dat zorgde voor gefronste wenkbrauwen bij een groep beleggers die juist ingezet hadden op een daling van de koers. Zij moesten stukken bijkopen om die inzetten te dekken.

Ook sportkledingmerk Under Armour opende de boeken en steeg 16,5 procent. De update van cosmeticamerk Estée Lauder viel eveneens goed. Het aandeel won meer dan 4 procent.

De euro was 1,1581 dollar waard, tegen 1,1577 dollar eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 83,51 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 84,37 dollar per vat.