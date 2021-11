Ook zeevaart scherpt klimaatdoelen aan

Ook de internationale zeescheepvaart wil zijn klimaatdoelen flink aanscherpen. Eerder beloofde de sector de uitstoot van CO2 tegen 2050 gehalveerd te willen hebben zoals de bedoeling was van de Wereldvaartorganisatie IMO. Nu wil de zeescheepvaart tegen die tijd geen extra CO2 meer in de atmosfeer brengen.

“Onze industrie wil al in 2050 klimaatneutraal zijn”, zegt Alfred Hartmann, voorzitter van de Duitse vereniging van scheepseigenaars VDR. Op initiatief van de Duitse reders heeft Wereldredersvereniging ICS scherpere doelen geformuleerd en ingediend bij de IMO, de VN-organisatie die over maritieme zaken gaat.

De redersvereniging hoopt dat het initiatief een signaal zal zijn voor energieleveranciers, scheepsbouwers en motorfabrikanten om meer te investeren in “groene” aandrijvingstechnologieĆ«n en brandstoffen. Volgens ICS is het optimaliseren van de bouw en exploitatie van schepen niet voldoende. Daarom is er een “revolutie in brandstoffen” nodig in termen van ontwikkeling en beschikbaarheid. “In principe is niet de motor het probleem, maar de brandstof”, benadrukte Hartmann.

In tegenstelling tot auto’s kunnen containerschepen geen lange afstanden afleggen op accu’s. In de maritieme industrie wordt evenwel een breed scala van alternatieve voortstuwingsconcepten en brandstoffen besproken. Naast waterstof en ammoniak staan ook zogenoemde ‘e-fuels’ in de belangstelling. Probleem nu is dat groene toepassingen nog niet op grote schaal beschikbaar zijn. Een reder die nu een schip bestelt, kan momenteel vrijwel alleen kiezen tussen dieselaandrijving of vloeibaar aardgas (lng), wat ook een fossiele brandstof is.

Volgens Hartmann duldt klimaatbescherming geen verder uitstel, zoals volgens hem het meest recente rapport van de Internationale Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) bewijst. “Wij hopen dat alle deelnemers aan de zeevervoersketen, maar vooral landen, ons hun volledige steun zullen geven bij deze belangrijke taak”.

De scheepvaart, die goed is voor het transport van 90 procent van alle goederen wereldwijd, is verantwoordelijk voor meer dan 2 procent van alle CO2-emissies, zo blijkt uit cijfers van de IMO. De industrie staat ook onder druk omdat de EU de doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen wil aanscherpen.