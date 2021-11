Nikkei klimt na besluit afbouw coronasteun door Fed

In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, ging de aandelenbeurs donderdag vooruit. De stemming werd gesteund door de nieuwe recordstanden op Wall Street, die volgden op het besluit van de Federal Reserve om nog deze maand te beginnen met de afbouw van de coronasteun. Naar verwachting wordt het opkoopprogramma van obligaties, waarmee geld in de economie wordt gepompt, in de zomer van volgend jaar helemaal stopgezet. De centrale bank gaf tevens aan geen haast te hebben met het verhogen van de rente.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,9 procent in de plus op 29.794,37 punten. Toyota won 0,5 procent. De Japanse autofabrikant schroefde de winstverwachting voor het huidige boekjaar op ondanks dat het bedrijf de productie in de afgelopen maanden moest verlagen vanwege het wereldwijde chiptekort. Ook gaat het bedrijf eigen aandelen inkopen. De maker van medische apparatuur Fujifilm Holdings klom 4 procent na een verhoging van de winstverwachting. Ook de Japanse staalproducent Nippon Steel (plus 1,2 procent) werd positiever over de winstvooruitzichten.

Konica Minolta kelderde daarentegen 9 procent. De maker van camera’s en kantoorapparatuur kwam met tegenvallende kwartaalcijfers en verlaagde zijn winstverwachting. Nintendo verloor 2 procent voorafgaand aan de kwartaalresultaten van de computerspelletjesmaker. Zakenkrant Nikkei meldde eerder deze week al dat Nintendo in het huidige boekjaar 20 procent minder Switch spelcomputers zal maken dan gepland vanwege het tekort aan chips en andere onderdelen.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,7 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong won 0,2 procent. Tencent steeg 2 procent in Hongkong na de presentatie van de eerste zelfontworpen chips van het Chinese technologieconcern. BYD dikte ruim 6 procent aan dankzij sterke verkoopcijfers van de Chinese maker van elektrische voertuigen. De Chinese computermaker Lenovo kampte daarentegen met het wereldwijde chiptekort en werd dik 4 procent lager gezet na tegenvallende resultaten.