OPEC+ houdt vast aan geleidelijke verhoging olieproductie

Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten zoals Rusland houden vast aan de geleidelijke verhoging van de olieproductie, ondanks druk van grote landen als de Verenigde Staten om de productie sterker te verhogen om zo de hoge olieprijzen tegen te gaan. De OPEC+, zoals die alliantie wordt genoemd, gaat in december de dagelijkse productie opnieuw met 400.000 vaten opvoeren.

Kenners hadden al verwacht dat de OPEC+ zou vasthouden aan dat tempo van productieverhogingen. De alliantie hield donderdag een virtuele vergadering vanuit het hoofdkantoor in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Vanwege de grote vraag naar olie door het sterke economische herstel van de coronacrisis zijn de olieprijzen naar de hoogste niveaus in jaren gestegen.

De Amerikaanse president Joe Biden uitte afgelopen weekend op de G20-top in Rome nog kritiek op Saudi-Arabiƫ en Rusland omdat zij niet voldoende zouden doen aan de productie. Het Witte Huis zou naar verluidt een verdubbeling van die productieverhoging willen zien. Ook Japan, India en China willen dat nog meer olie wordt opgepompt. Maar OPEC-leden zoals Saudi-Arabiƫ, Irak, Koeweit en Angola hadden al aangegeven hier weinig voor te voelen, onder meer vanwege onzekerheid over de coronapandemie.

Bronnen bij de OPEC+ hebben gezegd dat de VS voldoende eigen middelen hebben om de olieproductie te verhogen om de hoge prijzen aan te pakken. De VS zouden bijvoorbeeld de strategische oliereserves kunnen aanspreken om zo het aanbod te vergroten.

De Saudische olieminister zei dat een geleidelijke verhoging nu de juiste keuze is. Het land zou zijn olieproductie in december naar meer dan 10 miljoen vaten per dag (van 159 liter) willen opvoeren. Dat zou het hoogste niveau zijn sinds de uitbraak van de coronapandemie.