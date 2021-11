VN zien hoge voedselprijzen nog verder stijgen

Etenswaren kunnen komende tijd nog duurder worden in bijvoorbeeld de supermarkt. Een belangrijke index voor de kosten van voedsel van de Verenigde Naties (VN) is afgelopen maand namelijk verder opgelopen, nadat in september al het hoogste niveau werd bereikt in tien jaar.

De graadmeter, die basisproducten van tarwe tot plantaardige oliƫn volgt, dikte in oktober met 3 procent aan. Tekorten drijven de prijzen van verschillende grondstoffen op, terwijl de tarweoogsten zijn getroffen door slecht weer. De stijgende energiekosten zorgen daarnaast voor problemen in de wereldwijde tuinbouw. Voor ondernemers met groentekassen is het in sommige gevallen simpelweg te duur om bijvoorbeeld de lichten aan te houden. Ook is kunstmest duurder geworden voor boeren.

De prijsstijgingen roepen bij deskundigen herinneringen op aan prijspieken in 2008 en 2011. Die zorgden destijds voor wereldwijde voedselcrises, met honger en maatschappelijke onrust in tal van landen. Sommige regio’s zullen nu waarschijnlijk ook te maken krijgen met uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid, zo is de vrees.

Toch zijn er nu ook tekenen van prijsstabilisatie voor sommige voedingsmiddelen. De prijzen van vlees en suiker liepen afgelopen maand iets terug en de wereldwijde voorraad aan graan lijkt voorlopig voldoende om aan de vraag te voldoen. Ook bij rijst, een van ’s werelds meest vitale basisproducten, vallen de prijzen momenteel nog mee.

Dat het leven in rap tempo duurder wordt, is ook in Nederland te merken. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bereikte de inflatie hier afgelopen maand het hoogste niveau sinds 2002. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft al aangegeven dat Nederlanders de hogere prijzen gaan merken in hun portemonnee. Nibud-directeur Arjan Vliegenthart maakt zich daarom zorgen om mensen die het al langer niet breed hebben. Voor hen kunnen “enkele tientjes meer per maand” aan bestedingen al gauw problemen opleveren.