ABN AMRO: voedsel in supermarkt op termijn waarschijnlijk duurder

De prijzen die consumenten in de supermarkt betalen voor voedsel gaan op termijn waarschijnlijk stijgen. Dat verwacht ABN AMRO. Oorzaak zijn de hogere energie- transport- en grondstofprijzen, die drukken op de marges van voedselfabrikanten en handelaren.

De inkoopprijzen van Nederlandse voedselfabrikanten voor grondstoffen zoals soja- en palmolie zijn bijvoorbeeld fors gestegen. Volgens ABN AMRO wijzen “alle signalen” erop dat die op een hoog niveau blijven. Zo is kunstmest duur, zijn er arbeidstekorten in verschillende westerse landen en zijn de transportkosten hoog. “Boeren zullen bovendien terughoudend zijn om hun producten voor lagere prijzen te verkopen als er zoveel onzekerheden in de toekomst zijn”, licht ABN AMRO toe.

Of supermarkten hun hogere inkoopkosten gaan doorberekenen aan de klant is nog de vraag. Marktleider Albert Heijn gaf eind september nog aan de prijzen zo lang mogelijk stabiel te willen houden. “Prijsvolatiliteit op de wereldmarkt wordt grotendeels door de keten geabsorbeerd. Vooralsnog merken consumenten nog niet veel van de prijsstijgingen die het productieproces van voedsel duurder maken”, zo is de analyse van ABN AMRO.

Dat komt overeen met de nieuwste inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS meldde donderdag dat de voedselprijzen op jaarbasis nauwelijks zijn gestegen. Toch lijkt het volgens ABN AMRO “onhoudbaar” dat de hogere energie-, transport- en grondstofprijzen niet deels worden doorberekend aan de consument.