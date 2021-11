De Hypotheekshop: aanbod koopwoningen nog nooit zo laag

Het aanbod van te koop staande bestaande woningen is in Nederland nog nooit zo laag geweest als in het afgelopen kwartaal. Dat meldt hypotheekadviseur De Hypotheekshop op basis van de Monitor Koopwoningmarkt, het resultaat van een samenwerking tussen onder meer de TU Delft, De Hypotheekshop, HDN en NHG. Dat er weinig huizen te koop staan leidt er in combinatie met een grote vraag en toegenomen ruimte om te financieren toe dat de prijzen blijven stijgen.

“Door een gebrek aan goede alternatieven zetten eigenaars hun eventuele verhuisplannen in de ijskast en komt hun woning niet te koop te staan”, aldus De Hypotheekshop in een toelichting. Het aantal door NVM-makelaars verkochte woningen is de afgelopen periode op jaarbasis dan ook fors gedaald, met 29 procent.

Volgens het rapport stokt de doorstroming mede doordat er onvoldoende aanbod is van nieuwbouw. De laatste kwartalen neemt ook het aantal verleende bouwvergunningen weer af, na een stijging vorig jaar. “Daarom zullen vraag en aanbod van koopwoningen op de nieuwbouwmarkt én op de markt van bestaande woningen de komende kwartalen nog flink uit balans blijven”, concludeert De Hypotheekshop.

Meer dan 80 procent van de woningen werd in het derde kwartaal boven de vraagprijs verkocht. Gemiddeld is 8,6 procent meer betaald dan werd gevraagd.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde eerder dat de prijzen van bestaande koopwoningen in september met 18,5 procent waren gestegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dat was de grootste prijsstijging na juli 2000. Na een dieptepunt halverwege 2013 zijn de prijzen van koopwoningen steeds verder aan het stijgen. De afgelopen maanden bereikte de prijsstijging keer op keer de hoogste stand in jaren.