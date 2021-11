China wil milieuvervuiling strenger aanpakken

China heeft “nog een lange weg te gaan” bij het beschermen van het milieu. De Chinese Staatsraad, de regering van de Volksrepubliek, gaf dat zondag aan, maar maakte gelijk nieuwe, strengere regels bekend. Daarmee moeten water- en luchtvervuiling worden aangepakt.

Sinds China vervuiling aanpakt is er al wel enige vooruitgang geboekt, liet de Staatsraad weten. Desondanks wordt het lastig om vervuiling verder terug te dringen, volgens de beleidsbepalers en er tegelijk voor te zorgen dat de uitstoot van CO2 uiterlijk in 2030 piekt en dat China in 2060 CO2-neutraal is.

De milieudoelen, zoals het terugdringen van watervervuiling en de uitstoot van onder meer stikstof, moeten worden behaald zonder de economische en industriƫle activiteit te veel te verstoren. Ook moeten mensen er geen last van hebben in hun dagelijks leven.

Voor het terugdringen van de CO2-uitstoot richt China zich voornamelijk op enkele belangrijke sectoren die een hoge uitstoot hebben. Zo zullen de staalindustrie, de energiesector en de transportsector vooral moeten vergroenen.