Hoofdeconoom ECB: geen herhaling ‘chronische’ inflatie jaren 70

De onverwacht hoge stijging van de consumentenprijzen in de eurozone zal niet leiden tot een herhaling van de crisis in de jaren zeventig. Die verwachting sprak Philip Lane, hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank (ECB), uit. De wereldeconomie kampte destijds met een oliecrisis die leidde tot een sterke toename van de inflatie.

“Als we kijken naar de situatie op middellange termijn, is de inflatie nog steeds laag, onder onze doelstelling van 2 procent”, zei Lane maandag in een interview met de Spaanse krant El Pais. “Deze periode van inflatie is zeer ongebruikelijk en tijdelijk, en geen teken van een chronische situatie. De situatie waarin we ons nu bevinden is heel anders dan in de jaren zeventig en tachtig.”

In de afgelopen weken werd op de financiƫle markten getwijfeld over de inflatieanalyse van de ECB, waarbij vooral de visie dat de prijsstijgingen van tijdelijke aard zijn in twijfel werd getrokken. Zo is de inflatie in de eurozone in oktober toegenomen tot 4,1 procent. Dat is het hoogste niveau sinds juli 2008.

De beleidsmakers bij de ECB rekenen erop dat de hoge inflatie een tijdelijk fenomeen betreft, en dat ingrijpen dus nog niet nodig is. Ze denken dat zowel de hoge energieprijzen als de problemen in internationale leveringsketens, de belangrijkste oorzaken van het gestegen prijspeil, op den duur weer zullen afnemen. Centralebankpresident Christine Lagarde maakte vorige week in Lissabon dan ook duidelijk dat er wat haar betreft volgend jaar waarschijnlijk nog geen renteverhoging in de eurozone komt.

Lagarde gaf wel aan de stijging van de loonkosten in het eurogebied in de gaten te houden voor een verschuiving in de risicoanalyse van de inflatiedreiging. Hogere loonkosten zouden namelijk kunnen leiden tot een verdere permanente toename van de inflatie als bedrijven deze hogere kosten gaan doorberekenen in hun prijzen. Volgens Lane zijn er op dit vlak echter tot nu toe geen signalen van dreiging gevonden. “We zullen letten op onhoudbare patronen die kunnen leiden tot druk die vanuit inflatieperspectief ongewenst is. Maar laat ik benadrukken: we zien dit nu niet. Het is meer een risicofactor waar we naar moeten kijken.”