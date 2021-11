Techinvesteerder SoftBank fors hoger op lagere Japanse beurs

Het aandeel SoftBank werd dinsdag fors hoger gezet op de aandelenbeurs in Tokio. De Japanse techinvesteerder kwam met tegenvallende kwartaalcijfers, maar kondigde tegelijkertijd een omvangrijk aandeleninkoopprogramma aan om de beurskoers te stutten. SoftBank kampte afgelopen kwartaal met de strengere aanpak van de techbedrijven door de Chinese overheid. VisionFund, waarmee SoftBank investeert in Chinese bedrijven als taxi-app Didi Global en webwinkel Alibaba, leed daardoor een recordverlies.

SoftBank dikte 10,5 procent aan. Het bedrijf gaat voor 1 biljoen yen, omgerekend zo’n 7,6 miljard euro, aan eigen aandelen inkopen. Het is het op een na grootste inkoopprogramma van het bedrijf ooit. SoftBank gaat daarmee bijna 15 procent van de uitstaande aandelen terugkopen. Door de inkoop van eigen aandelen stijgt de winst per aandeel van de zittende aandeelhouders, waardoor de koers en dividend kunnen stijgen.

Ondanks de sterke koerswinst van SoftBank, een zwaargewicht op de Japanse beurs, sloot de toonaangevende Nikkei in Tokio 0,8 procent lager op 29.285,46 punten. Beleggers maakten zich zorgen over het economische herstel van de Japanse economie, dat minder sterk is dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Fujikura behoorde tot de sterkste dalers in de Nikkei met een verlies van 6 procent na tegenvallende resultaten van de fabrikant van elektrische apparatuur.

Toshiba zakte ruim 2 procent. Het Japanse technologieconcern overweegt om zich op te splitsen in drie bedrijven om meer waarde te creƫren voor de aandeelhouders. De afzonderlijke ondernemingen zouden zich dan concentreren op respectievelijk infrastructuur, apparaten en geheugenchips. Zakenkrant Nikkei meldde eerder al dat Toshiba ernaar streeft om in 2023 te zijn opgesplitst. Toshiba liet zelf weten dat er nog geen definitieve beslissingen zijn genomen.

De andere aandelenmarkten in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. Beleggers keken vooral uit naar de Amerikaanse producentenprijzen die later op de dag naar buiten komen. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong won een fractie. De Kospi in Seoul daalde 0,2 procent en de All Ordinaries in Sydney verloor 0,2 procent.