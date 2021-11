Google ontkomt aan Britse rechtszaak over gegevens gebruikers

Techbedrijf Google kan in het Verenigd Koninkrijk niet collectief door een groep consumenten worden aangeklaagd over de manier waarop het bedrijf in 2011 en 2012 met de gegevens van gebruikers omsprong. Het Britse hooggerechtshof oordeelde dat zo’n zaak “gedoemd is te mislukken”. Er kan namelijk pas schadevergoeding kan worden toegekend als voor iedere gebruiker is vastgesteld dat Google onwettig met diens gegevens is omgegaan en dat die gebruiker daar schade van heeft geleden.

De belangenvereniging Google You Owe Us, die de zaak aanspande, wilde zo’n 3 miljard pond op Google verhalen. Omgerekend is dat ruim 3,5 miljard euro. Omdat het hoofdkantoor van Google buiten het Verenigd Koninkrijk staat, moest de claimclub toestemming van de rechter hebben om de zaak tegen het bedrijf aan te spannen. Een eerste rechter verbood dat, maar in beroep kreeg Google You Owe Us wel toestemming.

De zaak draait om een periode van enkele maanden in 2011 en 2012. Volgens Google You Owe Us verzamelde Google toen illegaal gegevens over mensen die de Chromebrowser van het bedrijf gebruikten. Die data gebruikte Google bovendien voor zijn advertentiedienst.

Google You Owe Us zegt “zwaar teleurgesteld” te zijn door de uitspraak. Google reageerde juist tevreden.