Kabinet vraagt Kamer nog niet te laten stemmen over belastingwet

Over een van de belastingwetten die het kabinet vanaf volgend jaar wil laten ingaan, wordt voorlopig nog even niet gestemd. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Fiscaliteit) wil leren van lessen uit het verleden en gaat daarom mogelijk nog sleutelen aan de wet voordat de Kamer hierover stemt. Een aantal partijen zet namelijk grote vraagtekens bij het voorstel.

Het gaat om een wijziging die vooral werknemers van beginnende bedrijven (start-ups en zogenoemde scale-ups) moet helpen. Deze werknemers worden weleens in aandelenopties betaald, bijvoorbeeld in aanvulling op een vast salaris. Dan krijgen de werknemers het recht op aandelen in het bedrijf tegen een bepaalde prijs. Over deze opties moeten werknemers belasting betalen, omdat het wel een vorm van loon is. De nieuwe wetswijziging zorgt ervoor dat werknemers meer keuzevrijheid krijgen over het moment waarop ze belasting over de opties betalen.

Vijlbrief vraagt zich inmiddels af of de uitvoeringskosten (zo’n elf medewerkers zullen op de regeling toezien) wel “in verhouding staat” tot de regeling. Na “breed gedeelde” zorgen uit de Kamer wil hij daar opnieuw naar kijken.

Verschillende partijen maken zich daarnaast zorgen dat ook grote bedrijven hiervan gebruik kunnen maken, terwijl de regeling eigenlijk alleen voor start-ups is bedoeld. “Ik blijf achter het doel staan”, zegt Vijlbrief. Het moet voor jonge bedrijven wel mogelijk blijven werknemers aan zich te blijven binden, ook als de werkgever niet veel geld in de kas heeft. “Maar ik begin te denken dat grote bedrijven voor wie het eigenlijk niet bedoeld is het zouden kunnen gebruiken”, aldus de bewindsman.

Hij vraagt zich af of er “een plafond” in de regeling aan te brengen is. Dan zouden alleen bedrijven met maximaal 250 werknemers ervan gebruik kunnen maken, of alleen bedrijven die onder een afgesproken omzetgrens zitten.

Voor zo’n wijziging moet het kabinet ook eerst “even langs Brussel” om te kijken of het kabinet dan geen staatssteunregels overtreedt. “Om te voorkomen dat we hier haastig en slordig werk van maken, zou ik de Kamer willen vragen de stemming even aan te houden”, zegt Vijlbrief. Hij zegt te willen leren van de fouten die het kabinet heeft gemaakt rond de invoering van de omstreden Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Voor zijn opstelling kreeg hij complimenten uit de Kamer.

Vijlbrief weet nog niet hoe lang het zal duren. De wetswijziging zou eigenlijk per 1 januari 2022 ingaan.