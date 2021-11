Kwartaalwinst ABN AMRO waarschijnlijk lager dan jaar terug

ABN AMRO presenteert woensdag als tweede Nederlandse grootbank zijn resultaten over het derde kwartaal. Waar rivaal ING vorige week een forse winststijging meldde, zijn de verwachtingen voor de cijfers van ABN AMRO wat minder hooggespannen. Analisten rekenen er in doorsnee op dat de bank afgelopen periode minder winst heeft geboekt dan een jaar eerder.

Volgens de kenners heeft het concern veel last van de nog altijd lage rente op de financiƫle markten. Wat ook meespeelt is dat ABN AMRO in september 220 miljoen euro extra opzij heeft gezet om consumenten te compenseren die een te hoge rente hebben betaald op leningen. Klachteninstituut Kifid oordeelde eerder dat diverse banken bij de berekening van variabele rentes de fout waren ingegaan. ABN AMRO sloot vervolgens een deal met de Consumentenbond over een vergoedingsregeling. Gedupeerde klanten van de bank kunnen tussen 50 en 1750 euro vergoeding tegemoet zien.

De crisis raakte ABN AMRO vorig jaar hard en het financiƫle concern sloot eerder dit jaar nog een miljoenenschikking wegens tekortkomingen bij het tegengaan van witwassen. Nadat er in het eerste kwartaal opnieuw een verlies in de boeken ging, lukte het in het tweede kwartaal wel weer om zwarte cijfers te schrijven. Maar ABN AMRO blijft achtervolgd worden door kwesties uit het verleden. In zijn vorige kwartaalbericht meldde de bank opnieuw het Openbaar Ministerie achter zich aan te hebben. Justitie had ABN AMRO als verdachte aangemerkt in een onderzoek naar het terugvorderen van dividendbelasting door een derde partij.