Tesla-rivaal Rivian na beursdebuut ruim 100 miljard dollar waard

De maker van elektrische pick-ups en SUV’s Rivian is na zijn beursdebuut op woensdag ruim 100 miljard dollar (87 miljard euro) waard. Het bedrijf dat wordt gezien als een mogelijke rivaal voor Tesla is in een klap meer waard dan traditionele Amerikaanse automakers als Ford en General Motors. Rivian haalde 11,9 miljard dollar op, waarmee het de grootste beursgang in New York is van dit jaar. De aandelen werden verkocht tegen een prijs van 78 dollar per stuk. Bij de slotbel was dit bijna 100 dollar.

Tesla zag zijn marktwaarde 4,3 procent stijgen. Daarmee kwam een einde aan een verkoopgolf die drie dagen duurde. In die periode zag Tesla 200 miljard dollar aan beurswaarde verdampen.

De aandelenbeurzen in New York sloten woensdag overigens duidelijk lager. De Dow-Jonesindex sloot met een min van 0,7 procent op 36.079,94 punten. De brede S&P 500 zakte 0,8 procent tot 4646,71 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,7 procent tot 15.622,71 punten.

De aandacht van beleggers ging onder meer uit naar cijfers over de inflatie. De prijzen die Amerikaanse consumenten voor goederen en diensten betalen zijn sinds 1990 niet zo hard gestegen als in oktober. Bedrijven zien zich door stijgende grondstofprijzen, personeelstekorten en logistieke knelpunten gedwongen hogere prijzen in rekening te brengen. Centrale banken verwachten vooralsnog dat de sterk toegenomen inflatie waarschijnlijk van tijdelijke aard is door de verstoringen die de pandemie heeft veroorzaakt. Kenners verwachten dat de inflatie eerst nog verder oploopt. Mogelijk dwingt de hoge inflatie de Federal Reserve en president Joe Biden om de coronasteunafbouw te versnellen.

Het aandeel van Google-moederconcern Alphabet liet een verlies van 2 procent zien. Google komt niet uit onder een boete van 2,4 miljard euro die de Europese Commissie het techbedrijf heeft opgelegd. Coinbase, een platform voor de handel in cryptomunten, was een opvallende daler met een min van dik 8 procent. Coinbase kwam met tegenvallende cijfers over het afgelopen kwartaal. Ook fastfoodketen Wendy’s opende de boeken over de afgelopen periode. Die resultaten vielen ook niet goed, want de koers van Wendy’s ging dik 7 procent omlaag.

De euro was 1,11480 dollar waard, tegen 1,1523 bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,4 procent minder op 81,29 dollar. Brentolie zakte 2,6 procent in prijs tot 82,62 dollar per vat. De prijsval werd ingegeven door de gestegen voorraden in de VS.