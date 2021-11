Wall Street in de min na cijfers over inflatie VS

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager begonnen. De aandacht van beleggers op Wall Street gaat onder meer uit naar cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten. Verder was maaltijdbezorger DoorDash een opvallende stijger na het nieuws over een miljardenovername van de Finse branchegenoot Wolt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een min van 0,1 procent op 36.277 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent tot 4664 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,8 procent tot 15.764 punten.

De inflatie in de VS steeg in oktober naar 6,2 procent op jaarbasis, wat sterker is dan economen hadden verwacht. Het is de hoogste inflatie sinds 1990. Daarnaast werd bekend dat de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de VS licht zijn gedaald. Vanwege Veterans Day op donderdag werden die cijfers woensdag gepubliceerd.

DoorDash sprong dik 10 procent omhoog. Met de overname van Wolt is zo’n 7 miljard euro gemoeid. Het gaat om de grootste overname van DoorDash tot nu toe en de eerste in Europa. Het bedrijf kwam ook met veel beter dan verwachte kwartaalcijfers. Maaltijdbezorgers beleefden vorig jaar ook al een uitstekend jaar door het vele thuisbezorgen vanwege de coronapandemie.

Het aandeel van Google-moederconcern Alphabet liet een verlies van 1,3 procent zien. Google komt niet uit onder een boete van 2,4 miljard euro die de Europese Commissie het techbedrijf heeft opgelegd. De commissie heeft Google terecht gestraft voor het misbruiken van zijn marktmacht, vindt de Europese rechter. De commissie legde in 2017 de boete op.

Coinbase, een platform voor de handel in cryptomunten, was een opvallende daler met een min van bijna 9 procent. Coinbase kwam met tegenvallende cijfers over het afgelopen kwartaal. Ook fastfoodketen Wendy’s opende de boeken over de afgelopen periode. Die resultaten vielen ook niet goed, want de koers van Wendy’s ging dik 7 procent omlaag.

Verder maakt de fabrikant van elektrische voertuigen Rivian woensdag zijn debuut op Wall Street. Het bedrijf haalt met die beursgang 11,9 miljard dollar op, waarmee het de grootste in New York van dit jaar is. De aandelen werden verkocht tegen een prijs van 78 dollar per stuk. De totale marktwaarde van Rivian bedraagt meer dan 76 miljard dollar. Rivian wordt gezien als mogelijke rivaal van Tesla.

De euro was 1,1573 dollar waard, tegen 1,1585 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 84,21 dollar. Brentolie steeg 0,3 procent in prijs tot 85,00 dollar per vat.