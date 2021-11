Werknemers zitten te springen om goede vakmensen

De werkloosheid in de eurozone is in september licht gedaald tot 7,4 procent, meldt het Europees statistiekbureau Eurostat. Ook in Nederland is de neergaande trend al maanden gaande. In de bouw, de verpleging en onderwijs zitten ze te springen om goede arbeidskrachten. Mede door het economische herstel uit de coronacrisis is er meer vraag naar vakbekwame werknemers. Deze vraag zal naar verwachting de komende tijd nog aanhouden ondanks de beperkende maatregelen die de Nederlandse overheid vanaf 6 november heeft afgekondigd. Thuiswerken is echter lang niet voor iedereen een optie.

Voor werknemers die een beroepsgroepen zitten waar veel vraag naar is, is dit misschien het moment bij uitstek om van werkgever te gaan veranderen. Zit je bij je huidige werkgever al jaren op promotie te wachten of ben je in loon geen enkele schaal omhoog gegaan, dan kan een overstap zeker lonen. Je hebt nu een uitstekende onderhandelingspositie om je carrière en loon een flinke boost te geven.

Tekorten

Bij verschillende beroepsgroepen is een schreeuwende vraag naar ervaren en goed opgeleid personeel. Voorbeelden hiervan zijn de zorg, onderwijs en bouw. De door de overheid gestelde doelen om 10-duizenden nieuwe woningen te bouwen zijn een ware uitdaging voor de bouwwereld. Goede metselaars, timmermannen en elektriciens zijn nauwelijks te vinden. Een vertrouwde werkomgeving verlaten is voor velen een grote stap die niet zo snel zal worden genomen. Maar biedt een andere werkgever je een uitdagende baan, een beter salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, dan is het zeker het overwegen waard. Ben je toe aan deze stap dan is een update van je cv een eerste stap in de goede richting. Een goede cv is een uitstekend visitekaartje in aanloop naar een mogelijk sollicitatiegesprek. Online zijn goede voorbeelden van een cv te vinden. Ga hiermee serieus aan de slag, want een getypt a4-tje is tegenwoordig niet meer voldoende. Vormgeving, een goede opbouw, kleurgebruik en het juiste lettertype zijn anno 2021 factoren van belang.

Onderwijs en zorg

Ben je als man werkzaam in het onderwijs en zorg dan liggen daar ook volop kansen. Heb je goede diploma’s en veel werkervaring dan is binnen het onderwijs veel vraag naar goede leerkrachten. Wisselen van onderwijsinstelling is niet altijd even makkelijk. Bovendien is werken in het onderwijs of de zorg meestal geen baan van negen tot vijf. Veel uren worden gemaakt buiten de reguliere kantoortijden. Overweeg je toch een overstap te maken let dan goed op welke mogelijkheden een nieuwe werkgever je biedt. Ondanks dat de arbeidsmarkt in Nederland krap is, moet je bij een eventuele overstap naar een nieuwe baan altijd goed beslagen ten ijs komen. Zet de voorwaarden en de gewenste beloning duidelijk voor jezelf op papier. Een baan voor onbepaalde tijd met goede secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen je overstap beslist veraangenamen.

Verwachting

De verwachting is dat de krapte op de arbeidsmarkt voorlopig nog aan zal houden. Er is een grote generatie die nu met pensioen gaat of daar de komende tijd aan toe is. Ook in de nabije toekomst zal er vraag naar goede vakmensen blijven Zo is in Nederland een recordaantal mensen aan het werk meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder en is de vraag naar goede werknemers blijvend groot.