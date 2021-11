Evergrande stijgt, Tencent daalt op beurs in Hongkong

Evergrande werd donderdag flink hoger gezet op de aandelenbeurs in Hongkong. Beleggers reageerden opgelucht op berichten dat de noodlijdende Chinese vastgoedontwikkelaar toch opnieuw op het nippertje wanbetaling heeft weten te voorkomen. Het Chinese internetconcern Tencent moest het daarentegen ontgelden na tegenvallende kwartaalcijfers. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië lieten een gemengd beeld zien, na de sterker dan verwachte toename van de inflatie in de Verenigde Staten.

Evergrande dikte 7,6 procent aan. Volgens de Chinese nieuwssite Cailianshe hebben enkele obligatiehouders van het bedrijf toch op tijd hun rentebetalingen ontvangen. Eerder deden berichten de ronde dat Evergrande in gebreke zou zijn gebleven met zijn rentebetalingen en de Duitse schuldeiser DMSA meldde zelfs het vastgoedconcern failliet te willen laten verklaren. Andere vastgoedbedrijven als China Vanke en Country Garden wonnen tot bijna 9 procent.

Tencent zakte 2,8 procent. Het Chinese internet- en gamesbedrijf groeide afgelopen kwartaal minder hard door de strengere aanpak van de techsector door de Chinese overheid. Tencent kreeg onder meer te maken met striktere regels voor het spelen van onlinegames voor de Chinese jeugd en strengere regels voor zijn populaire chatapp WeChat.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,1 procent in de min. Webwinkel Alibaba verloor ruim 1 procent in afwachting van de verkoopcijfers van Singles Day in China. Op het jaarlijkse koopjesfestijn, dat ruim tien jaar geleden door Alibaba werd opgezet, kunnen vrijgezellen zichzelf of anderen cadeaus geven tegen hoge kortingen. De hoofdindex in Shanghai klom 0,9 procent.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,6 procent in de plus op 29.277,86 punten. Drukkerij Toppan Printing en de fabrikant van industriële materialen Showa Denko behoorden tot de sterkste stijgers met winsten van 8,5 en 7 procent dankzij beter dan verwachte resultaten en vooruitzichten. Bierbrouwer Asahi Group Holdings en cosmeticabedrijf Shiseido zakten daarentegen 3,5 en bijna 4 procent na verlagingen van de jaarverwachtingen.