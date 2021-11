Inflatiezorgen houden beurzen in toom, Arcelor wint na cijfers

De Europese beurzen lieten donderdag weinig beweging zien. Beleggers bleven voorzichtig door de aanhoudende zorgen over de snel oplopende inflatie. Op het Damrak werden de resultaten van ArcelorMittal goed ontvangen. Het staalconcern boekte afgelopen kwartaal de hoogste winst sinds 2008. De kwartaalberichten van verzekeraar Aegon, laadpalenmaker Alfen en oliedienstverlener SBM Offshore vielen daarentegen niet in goede aarde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent lager op 811,65 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 1083,34 punten. Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,4 procent.

ArcelorMittal (plus 2,9 procent) was de sterkste stijger in de AEX. Volgens topman Aditya Mittal werden de resultaten gesteund door de aanhoudende sterke stijging van de staalprijzen. Ook zijn de vooruitzichten volgens hem positief. Het concern schroefde tevens zijn aandeleninkoopprogramma met 1 miljard dollar op. Verzekeraar Aegon (min 1,3 procent) kampte afgelopen kwartaal met ongunstige sterftecijfers in de Verenigde Staten, die voor een deel het gevolg zijn van de coronapandemie. Olie- en gasconcern Shell (min 1,6 procent) noteerde ex-dividend.

In de MidKap zakte SBM Offshore dik 3 procent na een verlaging van de omzetverwachting. De maritiem dienstverlener blijft last houden van de coronapandemie. Ook kampt het bedrijf met verstoringen in de toeleveringsketen, hogere grondstofkosten en sluiting van scheepswerven door corona-uitbraken.

Alfen verloor 5 procent. De energiespecialist boekte meer omzet dankzij de sterke vraag naar laadpalen voor elektrische auto’s, maar waarschuwde voor aanhoudende uitdagingen in de toeleveringsketen. Groothandelsbedrijf Sligro won 3 procent. De rechtbank Amsterdam heeft alle vorderingen van Jumbo en Coop rond de verkoop van EMTÉ door Sligro afgewezen. Volgens Jumbo en Coop heeft Sligro een onjuist beeld geschetst over de winstgevendheid van de supermarktketen.

Tesla, dat ook een notering heeft op de Duitse beurs, steeg 5 procent. Topman Elon Musk heeft voor ongeveer 5 miljard dollar aan aandelen in zijn bedrijf verkocht nadat hij zijn volgers op Twitter had gevraagd of hij 10 procent van zijn aandelen moest verkopen. Het Britse modemerk Burberry zakte 5 procent in Londen na tegenvallende cijfers.

De euro was 1,1462 dollar waard, tegen 1,1523 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 81,27 dollar. Brentolie werd een fractie duurder op 82,66 dollar per vat.