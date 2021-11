Farmaceut J&J stijgt op Wall Street na aankondiging opsplitsing

Farmaceut Johnson & Johnson (J&J) ging vrijdag omhoog op Wall Street. Beleggers reageerden optimistisch op de plannen van het Amerikaanse moederbedrijf van vaccinmaker Janssen uit Leiden om zich op te splitsen en de consumententak op eigen benen te zetten. De stemming op de aandelenmarkten in New York was verder gematigd positief. De aanhoudende vrees voor de hard oplopende inflatie in de Verenigde Staten zorgde daarbij voor enige terughoudendheid, na het sterke cijferseizoen van het Amerikaanse bedrijfsleven.

J&J dikte bijna 2 procent in waarde aan. Het concern wil verder gaan als puur geneesmiddelenconcern, waaronder dochterbedrijf Janssen Pharma, en de consumententak met merken als Band-Aid, Petit Marseillais, Tylenol en Listerine op eigen benen zetten. Volgens topman Alex Gorski zal de consumentendivisie binnen 18 tot 24 maanden worden afgestoten. Het bedrijf hoopt met de opsplitsing meer waarde te creƫren voor zijn aandeelhouders.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent hoger op 35.015 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,2 procent tot 4656 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,3 procent tot 15.741 punten.

Lordstown Motors kelderde meer dan 11 procent. De maker van elektrische busjes leed in het derde kwartaal een verlies. Sectorgenoot Rivian, die deze week naar de beurs ging in New York, ging 4 procent vooruit. Het aandeel Rivian is sinds de beursgang op woensdag sterk in waarde gestegen.

Tesla zakte 2 procent na het nieuws dat topman Elon Musk nog meer aandelen van het elektrisch autobedrijf heeft verkocht, in totaal nu deze week voor een bedrag van 5,7 miljard dollar. Musk vroeg zijn volgers op Twitter afgelopen weekend of hij aandelen Tesla moest verkopen en een meerderheid vond dat hij dat moest doen.

De maker van oplaadstations voor elektrische voertuigen Blink Charging publiceerde beter dan verwachte omzetcijfers en steeg ruim 18 procent. AMC Entertainment werd 0,8 procent hoger gezet. Topman Adam Aron liet via Twitter weten dat de bioscoopketen cryptomunten gaat accepteren als betaling.

De euro was 1,1437 dollar waard, tegen 1,1468 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent minder op 80,56 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 82,12 dollar per vat.