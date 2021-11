KPMG aangeklaagd voor slecht accountantswerk in Dubai

Het accountantsbureau van KPMG in de Golfregio wordt aangeklaagd voor zijn rol in de ondergang van de investeerder Abraaj Group uit Dubai. Het bedrijf zou de boekhouding slecht hebben gecontroleerd waardoor “onregelmatigheden” niet werden vastgesteld. Daarmee zou KPMG zijn zorgplicht hebben geschonden. De aanklagers eisen dat het accountantskantoor zeker 600 miljoen dollar betaalt, omgerekend 524 miljoen euro.

Het werk werd verricht door KPMG Lower Gulf, dat de beschuldigingen ontkent. Abraaj beheerde op zijn hoogtepunt zo’n 14 miljard dollar maar ging in 2018 ten onder vanwege beschuldigingen dat er geld van investeerders werd ontvreemd.

De oprichter van het fonds, Arif Naqvi, wordt er door Amerikaanse aanklagers van verdacht meer dan 250 miljoen dollar te hebben gestolen. Hij staat onder huisarrest in Londen en riskeert een gevangenisstraf van maximaal 291 jaar als hij wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

KPMG controleerde zes jaar lang de boekhouding van het investeringsfonds. De financiƫle topman van Abraaj werkte eerder voor het accountantskantoor. Hij kreeg al een miljoenenboete voor zijn betrokkenheid bij het schandaal.

Het hoofdkantoor van KPMG laat weten volledig achter zijn lokale kantoor in de Golfregio te staan. “Er zijn uitgebreide maatregelen getroffen om de bedrijfscultuur en bedrijfsprocessen te versterken”, laat het bedrijf weten.

Het is de zoveelste keer dat accountantsorganisaties ervan worden beticht slecht werk te hebben geleverd. Zo worden de “Grote Vier”, te weten KPMG, PwC, EY en Deloitte er in het Verenigd Koninkrijk van beschuldigd verschillende faillissementen de laatste tijd niet te hebben voorzien. Dan gaat het onder meer om de ondergang van het Britse bouwconcern Carillion, warenhuisketen BHS en touroperator Thomas Cook. De faillissementen leidden tot massaal banenverlies in het land.