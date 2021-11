Google: storing bij diensten voor zakelijke gebruikers verholpen

De storing bij enkele diensten voor zakelijke gebruikers van Google is verholpen. Dat laat het bedrijf weten. Sommige klanten in Nederland en andere Europese landen konden tijdelijk geen gebruik maken van Gmail, Google Calendar, Google Chat, Google Meet en Google Groups. Daardoor was het moeilijker voor ze om te mailen, chatten, vergaderen en afspraken te registreren.

Google zegt dat de storing vrijdag rond 10.30 uur begon en rond het middaguur was verholpen. Het is niet bekend waardoor de storing is ontstaan en hoeveel mensen hierdoor zijn getroffen.

De storing zat bij Google Workspace, een dienst voor zakelijke klanten. Zij kunnen bijvoorbeeld met het e-mailadres van hun bedrijf inloggen op Gmail. De andere Google-diensten, zoals Docs, Drive, Tasks en Sheets, deden het gewoon.