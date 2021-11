Ahold Delhaize straalt op Damrak, Philips hard onderuit

Supermarktconcern Ahold Delhaize was maandag bij de opening van de aandelenbeurzen de grote winnaar in de AEX. Het bedrijf kondigde voorafgaand aan zijn beleggersdag aan webwinkel bol.com deels naar de beurs te willen brengen. Verder ging het aandeel Philips hard onderuit. Beleggers reageerden op het bericht dat de Amerikaanse toezichthouder FDA een bezoek heeft gebracht aan een fabriek in de VS vanwege de terugroepactie van slaapapneumachines.

De FDA heeft een lijst met observaties naar aanleiding van het bezoek samengesteld. Philips zou onder meer zijn tekortgeschoten met risicoanalyses en procedures. Het bedrijf heeft in totaal 500 miljoen euro opzijgezet voor de kwestie, maar dat is los van eventuele rechtszaken. Het aandeel Philips verloor 8,5 procent.

Ahold Delhaize (plus 4 procent) was veruit de sterkste stijger in de AEX. Het concern wil een beperkt aantal aandelen bol.com naar de beurs in Amsterdam brengen. Ahold Delhaize bekeek het afgelopen jaar de strategische kansen voor bol.com en ziet in een beursgang onder meer toegang tot financiering om bol.com verder te laten groeien. Bol.com zal een belangrijke rol blijven spelen in de strategische samenwerking met andere merken van Ahold Delhaize in de Benelux, benadrukt de onderneming.

Ook Shell (plus 1,5 procent) stond bij de winnaars, nadat het olie- en gasconcern aankondigde op papier volledig Brits te willen worden en ook zijn hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk te willen verhuizen. Volgens Shell moet de versimpeling van de structuur ervoor zorgen dat het bedrijf sneller en flexibeler kan opereren.

Heineken stond na een paar minuten handelen 0,9 procent hoger. De onderneming wil de volledige controle verwerven over zijn branchegenoten Distell en Namibia Breweries (NBL). Met de overnames, waarmee miljarden zijn gemoeid, wil Heineken de concurrentie met rivalen als Anheuser-Busch InBev en drankenfabrikant Diageo beter aan kunnen gaan. De deals zullen naar verwachting in de loop van 2022 worden afgerond.

De AEX-index noteerde 0,3 procent hoger op 822,55 punten. De MidKap stond een fractie lager op 1089,68 punten aangevoerd door Boskalis. De baggeraar en maritiem dienstverlener won 3,1 procent, nadat het een contract ter waarde van 450 miljoen euro binnensleepte. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stonden licht hoger.

De euro was 1,1449 dollar waard, tegen 1,1446 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 80,46 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 81,86 dollar per vat.