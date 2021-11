Ahold Delhaize wil onlinewinkel bol.com naar de beurs brengen

Ahold Delhaize, het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, wil zijn onlinewinkel bol.com voor een deel naar de beurs brengen. Dat kondigde Ahold Delhaize maandag aan tijdens een beleggersdag. Het gaat om de plaatsing van een beperkt aantal aandelen op de beurs in Amsterdam.

Ahold Delhaize heeft het afgelopen jaar de strategische kansen voor bol.com nader bekeken en ziet in een beursgang onder meer toegang tot financiering om bol.com verder te laten groeien. Bol.com zal een belangrijke rol blijven spelen in de strategische samenwerking met andere merken van Ahold Delhaize in de Benelux, benadrukt de onderneming. Ahold Delhaize zal verder op de lange termijn “significante controle” over bol.com behouden.

De beursgang zal naar verwachting plaatsvinden in de tweede helft van 2022, zoals gebruikelijk afhankelijk van de marktomstandigheden. Ahold Delhaize rekent voor 2021 op een omzet van 5,5 miljard euro voor bol.com. In 2025 moeten de opbrengsten zijn verdubbeld. Ahold, destijds nog niet samen met het Belgische Delhaize, kocht bol.com in 2012 van investeerders Cyrte Investments en NPM Capital. De aankoopsom destijds was zo’n 350 miljoen euro.

Voor heel Ahold Delhaize rekent het bestuur van de supermarktketen de komende jaren ook op een flinke versnelling van de opbrengsten. Ahold Delhaize kondigde verder aan begin volgend jaar te beginnen met een nieuw aandeleninkoopprogramma van 1 miljard euro. Bedrijven kopen eigen aandelen in omdat daarmee de koers omhoog gaat. Zo worden de stukken van bestaande aandeelhouders meer waard. Ook hoeft het dividend vervolgens over minder aandelen te worden verdeeld.